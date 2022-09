Nach Ansicht des Think Tanks braucht es nicht mehr Geld oder eine höhere Solarförderung, um für einen Booster beim Photovoltaik-Zubau in Deutschland zu sorgen. Er sieht andere Hebel, um binnen eines Jahres zusätzlich 20 Gigawatt Photovoltaik-Leistung in Deutschland zu installieren.Der PV Think Tank hat ein Impulspapier veröffentlicht, in dem 15 Sofortmaßnahmen für einen "PV-Booster für eine erneuerbare Zeitenwende" gefordert werden. Die Ambition lautet, in 12 Monaten 20 Gigawatt Photovoltaik in Deutschland zuzubauen, womit die Energie- und Klimakrise eingedämmt werden soll. "Dabei geht es nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...