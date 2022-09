Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die FED zielt mit ihren Leitzinsanhebungen darauf, eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern und rechnet mit einer leichten Rezession in den USA. Die Vorhersage könnte sich allerdings als zu optimistisch erweisen, so Thilo Wolf, Deutschland-Chef für BNY Mellon Investment Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...