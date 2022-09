Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3376, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Erinnerungen an die Erste Bank Vienna Night Runs, ich wollte immer unter die 10 besten Frauen des 20.000er-Felds kommen und das hatte ich stets geschafft, Zeiten immer so um die 18:30 für die 5k - Lenzing hat am Dienstag Negativ-Rekorde in der eigenen Börsegeschichte (grösster Tagesverlust seit IPO) geschrieben und es gibt Sorgen im Markt, dass die fast schon depressive Tonalität einen Börserückzug ankündigen könnte, das gelte auch für die Semperit, meinen Hörer. Ich meine: Wir brauchen beide an der Börse, Lenzing ist zb in der 25-Jahre-Sicht noch immer die Nr.2. - weiters die Bitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...