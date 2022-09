Volkswagen wird seine Tochter Porsche AG am 29. September an die Börse bringen. Aktuellen Daten zur Folge würde der Sportwagenbauer am oberen Ende der Preisspanne mit 75 Milliarden Euro bewertet. Das liegt einen Tick unter den 85 Milliarden Euro, die der VW-Konzern im Vorfeld gerne gesehen hätte. Dennoch bietet sich der Kauf der VW-Aktie an.In einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Aktie sollen die Papiere der Volkswagen-Tochter Porsche angeboten werden. Damit wird der Spowagen-Hersteller ...

