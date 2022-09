Aufmerksamkeit auf den chinesischen renommierten Hersteller von Spirituosen SHEDE SPIRITS als Sponsor

Am 15. 16. September deutscher Zeit fand in Berlin ein Sonder-Programm zum Thema "Chinesisch-deutsche Wirtschaftszusammenarbeit in herausfordernden Zeiten", das vom SHEDE SPIRITS gesponsert wurde. Das Programm wurde von der Chinesischen Handelskammer in Deutschland e.V. (CHKD) organisiert und umfasste drei Veranstaltungen: Den CHKD Abendempfang 2022 am Abend des 15.9., auf dem der neue CSR Report der CHKD als Highlight vorgestellt wurde; die chinesisch-deutsche Wirtschaftskonferenz "China Day 2022", die die CHKD in Kooperation mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) organisiert hat; und einem Jubiläumskonzert in der Berliner Philharmonie anlässlich des 50. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland. Eingeladen wurden hierzu hochrangige chinesische und deutsche Gäste aus der Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensvertreter aus verschiedenen Branchen. In den freundschaftlichen Gesprächen ging es um die tiefe Freundschaft seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider Länder, Verstärkung der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit in Handel und Wirtschaft sowie Förderung des kulturellen Austauschs beider Völker. Als Ehrengäste nahmen u.a. der Botschafter der VR China in Deutschland, WU Ken, der Asienbeauftragte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Andreas Nicolin, und der Präsident der Chinesischen Handelskammer in Deutschland, ZHENG Donglin, teil.

Feierlichkeiten der Chinesischen Handelskammer in Deutschland (CHKD) anlässlich des 50. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland; Aufmerksamkeit auf den chinesischen renommierten Hersteller von Spirituosen SHEDE SPIRITS als Sponsor (Photo: Business Wire)

Dank FOSUN einer Plattform für Internationalisierung konnte SHEDE SPIRITS das Sonder-Programm sponsern. Auf dem Gala-Dinner während des CHKD Abendempfangs hat SHEDE SPIRITS seine Marken präsentiert, u. a. Shede Classic(Reserve 6 Jahre)" Shede Wisdom (Reserve 10 Jahre) und Tunzhihu (Rot), die als designierte Spirituosen auftreten durften. Zahlreiche hochrangige Teilnehmer aus der chinesischen und deutschen Wirtschaft und Politik kosteten diese Premium Spirituosen aus der Sichuan Öko-Brauereien. Das pure und zarte Aroma erntete stürmischen Beifall.

Des Weiteren präsentierte SHEDE SPIRITS die Geschicklichkeit und Kultur hinter seiner Marke mithilfe von Ausstellung vor Ort und Präsentationsvideo. Die inhaltsreiche Geschichte der Marke gewann Anerkennung der Gäste.

So, wie viele chinesische Hersteller von Spirituosen baut SHEDE SPIRITS stets seine Strategie zur Internationalisierung weiter aus und setzt seine Planung fort, auch in Übersee seine Produkte zu vermarkten. SHEDE SPIRITS strebt an, Verbrauchern aus aller Welt Premium Spirituosen zu präsentieren, die als Medium die chinesische Kultur und wunderschöne Lebensart an die Welt vermitteln sollen.

