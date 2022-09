Die Frist für die Errichtung von PV-Anlagen bis zu einer Leistung von 20 Kilowatt dürfte sich in Österreich verlängern. Dazu haben die mitregierenden Grünen einen Antrag in der Nationalratssitzung eingebracht. In Österreich könnte PV-Anlagenbauern künftig für die Errichtung von Solarkraftwerken bis 20 Kilowatt (kW) mehr Zeit bekommen. Das schreibt der Lobbyverband PV Austria unter Verweis auf einen Antrag der regierenden Grünen. Diese hätten in Abstimmung mit dem Regierungspartner in der Nationalratssitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...