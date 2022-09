DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. September (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe Juli 08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 2Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juli/August *** 08:30 FR/Airbus Group, Capital Market Day, Toulouse 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zum gutgläubigen Erwerb eines gebrauchten Fahrzeugs, Karlsruhe *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 50,6 zuvor: 51,2 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 47,1 zuvor: 47,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,4 zuvor: 49,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 49,2 zuvor: 49,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,7 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 48,2 zuvor: 48,9 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Moldaus Staatspräsidentin Sandu, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 47,2 zuvor: 47,3 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Festakt zum 25jährigen Jubiläum der IG BCE, Hannover *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 45,3 zuvor: 43,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,5 *** 17:30 CH/Bundesbank-Präsident Nagel, Rede an der Universität Luzern zum Thema: "Ist Geldpolitik heute noch Ordnungspolitik?" *** 20:00 US/Fed-Chairman Powell, Eröffnungsrede bei einer Zuhörveranstaltung der Fed - UA/Referenden über Angliederung annektierter ukrainischer Gebiete an Russland - US/Fortsetzung Generaldebatte der Vereinten Nationen (bis 26.9.), New York - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (S&P), Ungarn (Moody's), Schweden (Moody's) - Börsenfeiertag Japan ===

