Frankfurt/Petersberg (ots) -Der Deutsche Lackierertag am 7. und 8. Oktober 2022 im thüringischen Petersberg ist auf der Zielgeraden. "Die Ausstellerflächen sind praktisch ausverkauft. Besuchertickets sind unter www.deutscher-lackierertag.de/anmeldung noch zu haben, für Innungsmitglieder natürlich vergünstigt", bestätigt Torsten Schmidt, Leiter des Geschäftsbereichs Fahrzeuglackierer im Bundesverband Farbe.Mit weit über 50 Ausstellern ist jedes wichtige Thema der Branche vertreten. Im Programm finden sich heiße Eisen wie der Einfluss moderner Fahrzeugtechnologien auf Reparatur und Schadensregulierung, die Rolle von Kalkulationsdaten, der Umgang mit Elektromobilität oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Schadengutachten.Für moderne Fahrzeuglackierbetriebe ist der Besuch des Deutschen Lackierertages - angesichts der Herausforderungen durch Digitalisierung, Hochvolttechnik und Sensorik, neue Lacktechnologien und nicht zuletzt die Strategien der Versicherer - Pflicht.Das beliebte Fahrzeuglackierer-Branchentreffen findet in diesem Jahr auf dem Betriebsgelände der Gehrt Innovation GmbH statt. Besonderes Highlight: der Besuch des zweifachen Rallye-Weltmeisters Walter Röhrl und seines Co-Piloten Christian Geistdörfer. Der ehemalige AUDI-Sportchef Roland Gumpert, Erfinder des Quattro, wird außerdem einen spannenden Ausblick auf moderne Antriebstechnologien geben.