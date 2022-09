Der branchenweit erste Mechanismus für erfahrungsbasiertes Lernen, der es Entwicklern ermöglicht, Codes in einer voll funktionsfähigen, in den Browser integrierten Entwicklungsumgebung zu schreiben und zu testen

Secure Code Warrior, das weltweit führende, auf Entwickler ausgerichtete Sicherheitsunternehmen, hat heute Coding Labs vorgestellt, einen neuen Mechanismus, der es Entwicklern ermöglicht, leichter vom Erlernen zum Anwenden von sicherem Codierungswissen überzugehen, was zu weniger Schwachstellen im Code führt. Dies ist das erste Mal, dass eine kodierungsspezifische Plattform Echtzeitkodierung in einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) im Browser ermöglicht.

Bisher mussten sich Entwickler, um direkte Erfahrungen mit echtem Coding zu sammeln, auf virtualisierte Setups verlassen, die schwierig zu bedienen und ungewohnt sein können, was zu weniger anwendbaren Lernerfahrungen führt. Coding Labs ermöglicht es Entwicklern nicht nur, Zeit zu sparen und Ablenkungen zu beseitigen, sondern bietet ihnen auch mehr Optionen, die ihren unterschiedlichen Lernstilen entsprechen und es einfacher machen, vom Lernen zum Handeln überzugehen.

"Wir haben herausgefunden, dass 40 der Entwickler der Meinung sind, dass sie mit ihren derzeitigen Tools und Ressourcen nicht genügend praktische Schulungen erhalten. Wir haben uns vorgenommen, das grundlegend zu ändern", sagt Pieter Danhieux, Mitbegründer und CEO von Secure Code Warrior. "Coding Labs ermöglicht es Entwicklern, in einer Umgebung zu lernen, die ihre eigene Arbeitsweise simuliert und sie dazu befähigt, sichere Codes zu schreiben. Das ist die Zukunft der Schwachstellenbeseitigung."

Der einzigartige, mehrstufige Lernansatz von Secure Code Warrior stärkt das Vertrauen der Entwickler, ihre Fähigkeiten in Sachen sichere Programmierung zu verbessern und ihre Softwareentwicklungszyklen zum Wohle ihres Unternehmens nach links zu verschieben. Das praktische Training und die intuitive Anleitung, die Entwickler auf der Lernplattform des Unternehmens zu schätzen gelernt haben, werden auch in die Coding Labs übernommen. Coding Labs ist auf der Plattform über die Bibliothek der Schulungslösungen zugänglich und ermöglicht es Entwicklern, echte Codes in ihrem gewünschten Tempo in vertrauten IDEs zu schreiben und Feedback in Echtzeit zu erhalten, um sicherzustellen, dass sie die notwendigen Fähigkeiten erlernen, um die Einführung von Sicherheitsschwachstellen in ihren Code zu verhindern.

Kunden von Secure Code Warrior können Coding Labs noch heute testen, indem sie mit ihrem Kundenbetreuer sprechen. Um eine Demo von Coding Labs zu sehen, registrieren Sie sich für unser kommendes Webinar Product Talk: Roadmap and Vision, das am 5. Oktober stattfindet. Weitere Informationen über Coding Labs finden Sie unter www.securecodewarrior.com/products/coding-labs.

Über Secure Code Warrior

Secure Code Warrior baut eine Kultur von sicherheitsorientierten Entwicklern auf, indem es ihnen die Fähigkeiten vermittelt, sicher zu programmieren. Unser Flaggschiff, die Learning Platform, bietet relevante kompetenzbasierte Pfade, praktische Missionen und kontextbezogene Tools für Entwickler, damit sie ihre Fähigkeiten zum Schreiben von sicheren Codes schnell erlernen, aufbauen und anwenden können. Secure Code Warrior wurde 2015 gegründet und ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil für über 450 Unternehmen, darunter führende Finanzdienstleister, Einzelhändler und globale Technologieunternehmen auf der ganzen Welt. Besuchen Sie uns unter: www.securecodewarrior.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220922005328/de/

Contacts:

Steve Bosk

steve.bosk@w2comm.com