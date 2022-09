Am Mittwoch kündigte die US-Notenbank Fed eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte an, um die anhaltende Inflation einzudämmen. Die Fed signalisierte dabei, dass sie diesen Kurs auch bis nächstes Jahr beibehalten wird. Für Trader ergibt sich daraus auch Chancen. In der neuen Ausgabe wird erklärt, wie Sie am besten Vorgehen sollten.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In der neuen Ausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...