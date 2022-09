London (www.anleihencheck.de) - 75 Basispunkte - genau wie erwartet, so Eva Sun-Wai, Fondsmanagerin im Public Fixed Income Team von M&G Investments.Und kein Ende in Sicht: An den Aktienmärkten habe man sich wohl einen ersten Hinweis darauf erhofft, wann es vorbei sein werde mit den Zinserhöhungen, aber ganz im Gegenteil. Die FED habe heute eine Fortsetzung ihrer Politik signalisiert. ...

