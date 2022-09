London (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat den Markt enttäuscht, so Tim Drayson, Head of Economics bei Legal & General Investment Management (LGIM).In der heutigen Sitzung habe der geldpolitische Ausschuss (Monetary Policy Committee/ MPC) die Zinssätze nur um 50 Basispunkte angehoben - nachdem die FED gestern ihre dritte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte vorgenommen habe. Der Preis für diese Verzögerung sei ein Aufwärtsdruck auf die langfristigen Zinssätze, weil die Märkte davon ausgehen würden, dass das MPC die Zinssätze nun länger hoch halten müsse, um seinen Ruf als Inflationsbekämpfer zu verteidigen. ...

