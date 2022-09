Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat heute erwartungsgemäß beschlossen, die Leitzinsen im Vereinigten Königreich weiter zu erhöhen, so die Analysten der Nord LB.Der maßgebliche Leitzins - die Bank Rate - sei abermals um 50bp auf nun immerhin schon 2,25% angehoben worden. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings mit noch mehr Aktivität bei der Bank of England gerechnet und auf einen "großen" Zinsschritt von +75bp gehofft. Diese Erwartungen seien nun enttäuscht worden. Folgerichtig sei die heutige Zinsentscheidung in London auch nicht wirklich hilfreich für die Währung Großbritanniens. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...