Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Comviva (http://www.comviva.com/), der weltweit führende Anbieter von Mobilitätslösungen, kündigte heute BlueMarble (https://www.comviva.com/products-solutions/digital-systems/bluemarble/) "Compact BSS" an, eine umfassende, cloudnative, 5G-fähige Lösung, die Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/en-in/), Dynamics 365 und die Open Digital Architecture (ODA) des TM Forums nutzt. BlueMarble Compact BSS wird CSPs an die Spitze der Plattformökonomie bringen - indem es Dienste für ein größeres Ökosystem schneller und effizienter aufbaut, sie Unternehmenskunden als Cloud-Anwendungen zur Verfügung stellt und zusätzliche Umsatzerlöse für CSPs generiert.Die Geschwindigkeit und Modularität von Comviva BlueMarble, gepaart mit der Sicherheit und Skalierbarkeit von Microsoft Azure, ermöglicht CSPs den schnellen Übergang zu einer modernen, offenen und sicheren softwarebasierten Technologiearchitektur, die sie nutzen können, um neue Kanäle und Dienste auf den Markt zu bringen. Das Compact BSS von Comviva ist eine umfassende, modulare, sichere und zukunftssichere Lösung, die es CSPs ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, die Agilität zu erhöhen, Kosten zu rationalisieren, die Digitalisierung angrenzender Branchen voranzutreiben und nachhaltige Wirkung zu erzielen.Jason Zander, Executive Vice President, Strategic Missions and Technologies bei Microsoft, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Die Microsoft Cloud spielt eine immer wichtigere Rolle für die Infrastruktur und den Betrieb von CSPs, insbesondere im Hinblick auf 5G. Dies erfordert erhebliche Flexibilität und Agilität auf der BSS-Ebene, um die 5G-Chance wirklich zu monetarisieren. Wir freuen uns zu sehen, dass Comviva die Leistungsfähigkeit der Microsoft Cloud nutzt, um innovative neue Erfahrungen für die Kunden zu liefern."Comviva BlueMarble Commerce integriert Katalog- und Auftragsverwaltungsmodule in Dynamics 365, sodass Kunden ihre Geschäftsprozesse rationalisieren und CRM-Funktionen mit Anwendungen vereinheitlichen können, die nahtlos auf einer gemeinsamen Datenplattform zusammenarbeiten und spannende Nutzererfahrungen ermöglichen.Manoranjan (Mao) Mohapatra, Chief Executive Officer bei Comviva, sagte: "Wir bei Comviva setzen uns leidenschaftlich dafür ein, dass wir gemeinsam eine neue digitale Zukunft für CSPs schaffen. Das neue BlueMarble Compact BSS on Cloud ist ein großer Schritt nach vorn, um Telekommunikationsunternehmen zu helfen, sich digital zu engagieren, Innovationen zu beschleunigen und effektiver zu konkurrieren. Durch die Integration der Funktionen von Microsoft Azure in unsere BlueMarble BSS-Lösung geben wir den Betreibern eine integrierte, hochgradig konfigurierbare Monetarisierungsplattform für zukünftige Innovationen und den Handel an die Hand. Wir freuen uns, diese neue Plattform für Wachstum und Fortschritt mit Microsoft Azure Cloud zu bauen."Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:Sundeep MehtaPR & Corporate CommunicationsComviva Technologies Ltd.Contact: +91- 9910030732E-Mail: pr@comviva.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1904069/Comviva_Microsoft_Partnership.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neues-wachstum-mit-5g-fahigen-comviva-digital-business-losungen-auf-basis-der-microsoft-cloud-301631252.htmlOriginal-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131479/5327673