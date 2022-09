Bangkok (ots/PRNewswire) -Mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, das Potenzial ihrer Daten zu erschließen, stellte Huawei auf der Huawei Connect 2022 eine Reihe von Speicherprodukten und -lösungen mit szenariospezifischen Technologien für verschiedene Branchen vor. Die Vision hinter dem Speicherportfolio ist, wie Dr. Peter Zhou, Präsident der Huawei IT Product Line, erklärt, "eine datenzentrierte, vertrauenswürdige Speichergrundlage für verschiedene Anwendungen" in Szenarien wie Produktion und Transaktionen, Datenanalyse und Datensicherung zu schaffen.Huawei ist der Ansicht, dass die Datenspeicherung im digitalen Zeitalter vor vier großen Veränderungen steht:1. Es entstehen ständig neue Datenanwendungen, von herkömmlichen Datenbanken bis hin zu verteilten Datenbanken, Big Data und KI-Anwendungen.2. Die Daten werden immer heißer und erfordern eine viel schnellere Echtzeit-Datenanalyse und -verarbeitung.3. Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Fehler sind häufig und führen zu enormen Verlusten. Die digitale Widerstandsfähigkeit der Unternehmen muss daher dringend verbessert werden.4. Energieeffiziente Datenspeicherung ist eine wichtige Richtung in der Branche und wird zur neuen Normalität.Huawei nimmt diese Veränderungen aktiv auf und bietet eine Reihe erstklassiger Speicherprodukte und -lösungen für verschiedene Branchenszenarien an.Produktion und TransaktionenOceanStor Dorado All-Flash-Storage bietet SAN- und NAS-Funktionen mit führender Zuverlässigkeit und Leistung, insbesondere für Szenarien im Finanzbereich und für Krankenhausinformationssysteme (HIS). Sowohl NAS als auch SAN nutzen die Vorteile der FlashLink-Algorithmen für die Zusammenarbeit von Festplatten-Controllern und der SmartMatrix Full-Mesh-Architektur. Darüber hinaus bietet der OceanStor Dorado die branchenweit einzige aktiv-aktive NAS-Lösung, die die Kontinuität des Dateidienstes gewährleistet.DatenanalytikOceanStor Pacific Scale-Out Storage überwindet die Leistungs-, Protokoll- und Kapazitätsengpässe bei der Datenanalyse mit Hilfe bahnbrechender technischer Architekturen wie Datenfluss, der sich an große und kleine I/Os anpasst, Hardware mit extrem hoher Dichte und Erasure Coding (EC)-Algorithmen, die die Verarbeitungseffizienz der Datenanalyse um über 30 % verbessern.DatenschutzHuawei Storage bietet umfassenden Datenschutz gegen Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Fehler. Für die Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery, DR) bietet Huawei mehrere DR-Lösungen an, z. B. lokale HA, intra-city A-A und geo-redundant 3DC. Für die Sicherung von Servicedaten bietet OceanProtect eine dreifach höhere Backup-Bandbreite und eine fünffach höhere Wiederherstellungsbandbreite als vergleichbare Produkte, zusammen mit einem ultimativen Datenreduktionsverhältnis von 72:1. Die Speicherlösung von Huawei zum Schutz vor Ransomware deckt Primär- und Backup-Speicher ab und verwendet Modelle für maschinelles Lernen zur Erkennung von Ransomware mit einer Erkennungsrate von 99 %.Automatisches ManagementApropos Betrieb und Wartung: Der traditionelle Modus ist zeit- und arbeitsintensiv. Huawei DME ermöglicht die Automatisierung des gesamten Lebenszyklus in den Bereichen Planung, Bereitstellung, Betrieb und Wartung sowie Optimierung. Es prognostiziert Festplattenfehler 14 Tage im Voraus und die Kapazität 90 Tage im Voraus und befreit das Betriebspersonal von komplizierten Aufgaben, damit es sich auf innovativere Aufgaben konzentrieren kann.Lagerung von ContainernHeutzutage erfreut sich die Containertechnologie zunehmender Beliebtheit, insbesondere im Internet- und Finanzsektor. OceanStor Dorado NAS entkoppelt containerisierte Anwendungen von der Speicherung, so dass Anwendungs- und Speicherressourcen nach Bedarf erweitert werden können; es ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Daten über Knoten hinweg und verbessert die Effizienz der Ressourcenplanung im Vergleich zu Branchenbenchmarks um 30 %.Multi-CloudEine Kombination aus öffentlichen und privaten Multi-Clouds ist nachweislich die beste Wahl für die Cloud-Transformation. Eine zentralisierte gemeinsame Nutzung von Datenspeichern und eine Cloud-übergreifende Anwendungsbereitstellung sind die optimale Multi-Cloud-Architektur für Unternehmen. Speicheranbieter können professionellen Speicher auf öffentlichen Cloud-Plattformen im integrierten Software-Hardware- oder im reinen Software-Modus bereitstellen, um die Cloud-übergreifende Entwicklung zu erleichtern. Huawei Storage bemüht sich um eine solche innovative Praxis.Peter Zhou stellte fest, dass "wir uns in einer Ära der Datenexplosion befinden und Datenanwendungen boomen. Huawei Data Storage hat sich zum Ziel gesetzt, eine datenzentrierte, vertrauenswürdige Speichergrundlage für verschiedene Anwendungen zu schaffen, um das Potenzial datengesteuerter Produktivität freizusetzen."