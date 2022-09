QS Top MBA 2: QS World University Rankings: Latin America 2023

Latin America's top universities revealed

LONDON, Sept. 22, 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, global higher education analyst, has released the twelfth annual list of Latin America's best universities . Evaluating the continent's institutions based on academic and employer recognition, research output, resources and internationalisation, the final table lists 428 institutions across 20 locations, up from 418 last year.





For the fifth consecutive year, Pontificia Universidad Católica de Chile is crowned Latin America's top university. Universidade de São Paulo takes second place, while Universidad de Chile comes third. Brazil is the continent's most represented higher education system, with 98 listed universities, followed by Mexico with 64 and Colombia with 62.

Overview

Brazil produces Latin America's most research.

produces most research. Chile has the highest proportion of top-100 universities among countries with 10+ ranked institutions (40%).

has the highest proportion of top-100 universities among countries with 10+ ranked institutions (40%). Argentina : 11/43 universities fall, eight improve, 24 remain static. Universidad de Buenos Aires (9 th ) is national leader.

: 11/43 universities fall, eight improve, 24 remain static. Universidad de (9 ) is national leader. Mexico : Tecnológico de Monterrey (4 th ) is the premier institution.

: Tecnológico de (4 ) is the premier institution. Colombia's Universidad de los Andes (6 th ) takes national top spot. Two universities place in top-10.

Universidad de los Andes (6 ) takes national top spot. Two universities place in top-10. Peru's Pontificia Universidad Católica del Perú places 13 th .

Pontificia Universidad Católica del Perú places 13 . Ecuador : 11/22 universities improve, 12 are static, one declines, four are new.

: 11/22 universities improve, 12 are static, one declines, four are new. Bolivia's Universidad Mayor de San Andrés (141 st ) makes continental top-3 for research impact.

Universidad Mayor de San Andrés (141 ) makes continental top-3 for research impact. Dominican Republic : 10/11 universities maintain the same position while one declines.

: 10/11 universities maintain the same position while one declines. Venezuela : 4/9 ranked universities in top-100.

: 4/9 ranked universities in top-100. Costa Rica's national leader, Universidad de Costa Rica , places 20th.

national leader, Universidad de , places 20th. Cuba excels for teaching faculty vs student ratio

excels for teaching faculty vs student ratio Panama has seven universities ranked, led by Universidad Tecnológica de Panamá

QS Latin America Ranking 2023: Top-20 2023 2022 Institution Country 1 1 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 2 2 Universidade de São Paulo Brazil 3 3 Universidad de Chile Chile 4 4 Tecnológico de Monterrey Mexico 5 7 Universidade Estadual de Campinas Brazil 6 5 Universidad de los Andes Colombia 7 6 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 8 9 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 9 8 Universidad de Buenos Aires Argentina 10 10 Universidad Nacional de Colombia Colombia 11 12 UNESP Brazil 12 11 Universidad de Concepción Chile 13 13 Pontificia Universidad Católica del Perú Peru 14 15 Universidad de Santiago de Chile Chile 15 14 Universidad de Antioquia Colombia 16 16 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 17 19 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 18 18 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 19 17 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil 20 20 Universidad de Costa Rica Costa Rica © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/.

