Der SMI schloss nach einem Jahrestief im frühen Handel bei 10'266,70 Punkten um 1,26 Prozent tiefer bei 10'297,65 Zählern.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Kurse auch am Donnerstag nachgegeben und klar im Minus geschlossen. Nach einem volatilem Verlauf setzten im späten Handel wieder verstärkt Verkäufe ein. Zunächst hatte der SMI mit einem Rückgang auf ein neues Jahrestief auf den Zinsschritt der US-Notenbank reagiert. Danach konnten sich die Kurse vorübergehend fangen und kurzzeitig gar ins Plus drehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...