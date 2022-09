Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rutscht um 1,85 Prozent auf 3427,14 Zähler ab.Paris / London - Zinserhöhungen in Grossbritannien, der Schweiz und Norwegen sowie am Vorabend in den USA haben den Investoren an Europas Börsen am Donnerstag die Lust auf Aktien verdorben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rutschte um 1,85 Prozent auf 3427,14 Zähler ab. Der Index vermied nur haarscharf einen Rücksetzer auf ein weiteres Tief seit zwei Monaten. Seit Jahresbeginn haben sich die...

