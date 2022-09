Die niederländische Fondsgesellschaft Robeco hat ihre Prognose für die Jahre 2023 bis 2027 vorgestellt. Demnach fahren Anleger in dieser Zeit am besten mit Aktien aus den Schwellenländern. Von Ralf Ferken Robeco untersucht bei Aktien, Anleihen und Rohstoffen zum Beispiel, ob diese niedrig oder hoch bewertet sind. Je niedriger sie bewertet sind, desto höher fallen ihre erwarteten Renditen in der Zukunft aus. Zudem berücksichtigt Robeco makroökonomische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...