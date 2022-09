MPO hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von Nucleus Research in dessen Control Tower Value Matrix 2022 als "Leader" anerkannt wurde. Wir sind der Meinung, dass Unternehmen in den heutigen hochvolatilen und zunehmend komplexen globalen Lieferketten den hohen Bedarf an Transparenz über den reinen Transport hinaus erkannt haben. Wir sind stolz darauf, als führende Plattform angesehen zu werden, die Unternehmen Echtzeittransparenz und sofortige Kontrolle über Aufträge, Bestände, Logistik und Transport bietet.

"Das wachsende Ökosystem aus mehreren Unternehmenspartnern und Systemen (ERP, WMS, CRM, APS) belastet die Fähigkeit von Unternehmen, ihre End-to-End-Abläufe zu überblicken und zu steuern", sagt Martin Verwijmeren, CEO und Mitbegründer von MPO. "Wir sind stolz darauf, eine umfassende Plattform für die Ausführung von Lieferketten anbieten zu können, die die Multi-Multi-Landschaft aus Beteiligten, Systemen und Prozessen vereinheitlicht und Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Lieferketten zu digitalisieren, zu optimieren und zu erneuern, und zwar sowohl für eingehende als auch für ausgehende und zurückkommende Warenströme. Wir gratulieren auch Kinaxis zu seiner Platzierung in der Leaders-Kategorie. Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen von Kinaxis zu sein."

Diese Nachricht folgt auf zahlreiche Initiativen des Unternehmens, darunter ein führender LATAM 4PL, der den MPO Control Tower ausgewählt hat für seine globale Expansion in der Region EMEA und in Asien, sowie die kürzliche Übernahme durch einen weiteren Nucleus Control Tower Value Matrix Leader Kinaxis. Die Kombination der RapidResponse-Planung von Kinaxis und der Multi Party Orchestration von MPO liefert auf einzigartige Weise ein vollständiges Echtzeitbild jedes Auftrags über den gesamten Lebenszyklus hinweg von der geplanten Zusage bis zur letztendlichen Lieferung.

Über MPO: MPO, ein Unternehmen von Kinaxis, bietet eine einheitliche Cloud-Plattform für Multi Party Orchestration. Die Plattform ergänzt bestehende Unternehmenssysteme durch Transparenz und Kontrolle und optimiert Bestellungen, Bestände und Transport in dynamischen Netzwerken mit mehreren Beteiligten. MPO hilft verschiedenen Markeneigentümern und Logistikdienstleistern, die zunehmende Komplexität ihrer globalen, regionalen und nationalen Lieferketten zu bewältigen, um schneller, flexibler, agiler, konformer und zuverlässiger für ihre Kunden zu werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@mpo.com oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.mpo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220922005250/de/

