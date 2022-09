Bangkok (ots/PRNewswire) -Am zweiten Tag der HUAWEI CONNECT 2022 hielt Zhao Zhipeng, Vizepräsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel "Intelligent Cloud Network, Unleashing Industry Digital Productivity" (Intelligentes Cloud-Netzwerk, Entfesselung der digitalen Produktivität der Industrie) und erläuterte, wie die intelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei die Kundenerfahrung in der Industrie in drei Dimensionen - einfach, agil und vereinfacht - weiter verbessert, indem sie ihre Fähigkeiten in CloudFabric-, CloudWAN- und CloudCampus-Szenarien kontinuierlich ausbaut. Auf der Konferenz stellte Huawei außerdem den branchenweit ersten Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, den 400G-fähigen Campus-Core-Switch der nächsten Generation CloudEngine S16700 und den ultrakompakten Universal-Service-Aggregationsrouter NetEngine 8000 M4 vor. Diese Produkte helfen dabei, eine solide Datengrundlage zu schaffen, um die digitale Produktivität weiter zu steigern.Zhao Zhipeng wies darauf hin, dass die Kerndienste verschiedener Branchen allmählich einer digitalen Transformation unterzogen werden, was höhere Anforderungen an die Netze stellt. Da sich der Finanzsektor in Richtung Bank 4.0 bewegt, koexistieren beispielsweise stabile und agile Dienste nebeneinander, was dazu führt, dass Finanzdienstleistungssysteme in mehrere oder hybride Clouds verlagert werden. Im öffentlichen Dienst beinhaltet die digitale Transformation die Rationalisierung von Daten über funktionale Abteilungen hinweg und erfordert, dass Dienstleistungen auf einheitliche Weise transportiert werden. In der Fertigung und im Energiesektor müssen Hunderte von Sensortypen mit dem Netz verbunden werden, was die Netzkomplexität um ein Vielfaches erhöht.Um die oben genannten Herausforderungen zu bewältigen, verbessert die intelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei die Erfahrung für Industriekunden in drei Dimensionen - einfach, agil und vereinfacht - durch den kontinuierlichen Ausbau ihrer Fähigkeiten in CloudFabric-, CloudWAN- und CloudCampus-Szenarien.- CloudFabric 3.0 + Einfach: Diese DCN-Lösung bietet einfache Bereitstellungs-, Betriebs- und Weiterentwicklungsfunktionen, um ein ultimatives Serviceerlebnis zu bieten und Unternehmen bei der Verbesserung der Online-Service-Effizienz zu unterstützen.- CloudWAN 3.0 + Agile: Diese Cloud-WAN-Lösung bietet eine flexible Verbindung, ein optimales Nutzungserlebnis und einen flexiblen Betrieb, um ein ultimatives Cloud-Erlebnis zu schaffen, das es ISPs ermöglicht, die Qualität privater Leitungen weiter zu verbessern, und dem Transportsektor, die Planungseffizienz zu steigern.- CloudCampus 3.0 + Vereinfacht: Diese Cloud-Lösung für Campus-Netzwerke bietet vereinfachten Zugang, Architektur und O&M-Funktionen, um Unternehmensnetzwerke zu vereinfachen und die Service-Effizienz im Gesundheits- und Bildungswesen sowie in der Stromwirtschaft deutlich zu verbessern.Piyapong Worakee, CIO der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), hielt einen Vortrag mit dem Titel "Digital Transformation Journey and Future of EGAT Smart Campus Network" In dieser Rede erzählte er, wie die Intelligent Network Solution von Huawei EGAT beim Aufbau eines effizienten, innovativen, umweltfreundlichen und sicheren Campus-Netzwerks geholfen hat. Dies wiederum sorgt für eine stabile und zuverlässige Energieversorgung in der Region und für ein glückliches Leben in Thailand auf dem Weg der digitalen Transformation der EGAT.Die intelligenten Cloud-Netzwerklösungen von Huawei werden von Kunden in Sektoren wie Bildung, Regierung, Transport, Finanzen und Energie in mehr als 150 Ländern und Regionen genutzt. In Zukunft wird Huawei mit seinen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um verschiedene Branchenszenarien zu erforschen und die digitale Produktivität zu steigern. Insbesondere wird Huawei weiterhin Technologien der nächsten Generation für verschiedene Branchen erforschen und in sechs Richtungen innovieren: grünes Ultrabreitband (GUB), Multi-Domain-Netzwerk-KI (MNA), allgegenwärtige Netzwerksicherheit (UNS), IPv6 Enhanced, hoch belastbare und latenzarme Netzwerke (HRL) und massives heterogenes IoT (MHI).Weitere Informationen über die intelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei finden Sie unter https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904204/Image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intelligentes-cloud-netzwerk-von-huawei-das-die-digitale-produktivitat-der-industrie-freisetzt-301631479.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5327713