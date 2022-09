NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Uniper mit Blick auf eine Verstaatlichung des Energiekonzerns von 4,10 auf 2,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Hoffnungen auf einen gegenüber den Uniper-Aktionären generösen Bund müsse man sich nicht machen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu gäben die Erfahrungen aus der Vergangenheit keinen Anlass. Hinsichtlich des Aktienkurses bedeute dies weiteres Abwärtspotenzial./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 19:51 / BST

DE000UNSE018