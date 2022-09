SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der Kunden-Management- und Kollaborations-Softwareanbieter Salesforce hat heute seinen mittelfristigen Ausblick konkretisiert und will die Kosten senken. Salesforce Inc. (NYSE: CRM, ISIN: US79466L3024) strebt höhere Margen durch Kostensenkungen bis zum Fiskaljahr 2026 an, gab...

Den vollständigen Artikel lesen ...