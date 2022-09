Berlin - Die frühere "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Sara Nuru kritisiert die Show von Heidi Klum scharf. "Wie krass dort mit jungen Frauen umgegangen wird, war mir selber nicht bewusst, bis ich kürzlich ein Youtube-Video gesehen habe, in dem Ausschnitte der verschiedenen Staffeln zusammengeschnitten wurden", sagte Nuru der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagausgabe).



"Es war, als hätte ich Scheuklappen auf, Vieles ist mir selbst als Teilnehmerin nicht bewusst gewesen. Ich bin immer noch nachhaltig entsetzt davon, wie mit jungen Frauen umgegangen wird." Sara Nuru hatte im Jahr 2009 die Castingshow gewonnen. Bis heute hat die gebürtige Bayerin nach eigenen Angaben keine einzige Folge gesehen.



Das Video des Youtubers Rezo über die Heidi-Klum-Sendung, das bereits im Mai veröffentlicht wurde, habe ihre Sicht darauf verändert. Nuru kritisiert das Frauenbild, das ihrer Meinung nach durch die Sendung transportiert wird. Mit dem hauptberuflichen Modeln hat sie mittlerweile aufgehört und handelt mit fair produziertem Kaffee aus Äthiopien. Außerdem unterstützt sie mit ihrem Verein "nuruWomen" Frauen in Äthiopien.



Aktuell ist sie in der ARD-Serie "Sara Nuru - Abenteuer Mexiko" zu sehen.

