Weifang, eine Stadt in der Provinz Shandong im Osten Chinas, bemüht sich zur Stärkung der lokalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung um Werbung für ihre einheimischen Marken.

"Innovation spielt beim Aufbau der Marken einer Stadt eine entscheidende Rolle. Die Unternehmen werden ermutigt, die Umsetzung der technologischen Innovationserfolge zu beschleunigen", sagte Pan Yuejie, stellvertretender Direktor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Weifang.

Die Firma Goertek, ein in Weifang ansässiger Hersteller von elektroakustischen Komponenten, konzentriert sich verstärkt auf die Entwicklung intelligenter Consumer-Geräte.

Von einer Mini-Produktionsstätte für Mikrofone hat sich das Unternehmen zu einem der wenigen VR-Hersteller weltweit entwickelt, die ein Produktionsvolumen von 1 Million Stück erreichen. Goertek hat kontinuierlich massiv in Forschung und Entwicklung investiert, und in den letzten fünf Jahren beliefen sich die Investitionen auf insgesamt 13,3 Milliarden Yuan (1,91 Milliarden US-Dollar).

Die Weichai Group, einer der führenden chinesischen Hersteller von schweren Fahrzeugen und Komponenten, hat den ersten kommerziellen Dieselmotor der Geschichte entwickelt, der einen thermischen Wirkungsgrad von 51,09 Prozent erreicht. Da ein höherer thermischer Wirkungsgrad auch einen geringeren Kraftstoffverbrauch mit sich bringt, ist er für den Umweltschutz und die nachhaltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung.

In jüngster Zeit wurden weitere Produkte mit Weichai-Antriebssystemen entwickelt, darunter ein Sinotruk-Lkw zum Wachsen von Skiern mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem von Weichai, der bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zum Einsatz kam.

Suvim, ein Handtuchhersteller in Weifang, entwickelt jedes Jahr fast 1.000 neue Produkte. Das Exportvolumen des Unternehmens steht seit über 23 Jahren an erster Stelle in der Branche der Handtuchhersteller, und sein Markenwert beläuft sich auf 5,81 Milliarden Yuan.

Weifang hat zudem eine Reihe landwirtschaftlicher Marken von Weltruhm entwickelt, wobei die lokale Regierung ständig bemüht ist, moderne landwirtschaftliche Geräte zu verbessern und Zuchtmethoden zu optimieren.

Der Weixian-Rettich wird seit mehr als 300 Jahren kultiviert. Er hat eine dunkelgrüne Schale und jadegrünes Fruchtfleisch, eine knackige Konsistenz und einen würzig-süßen Geschmack, der im In- und Ausland beliebt ist. Sein Markenwert beträgt laut Chinas Markenbewertung derzeit 2 Milliarden Yuan.

Weifang ist außerdem ein berühmter Standort für die Produktion und den Vertrieb von Ingwer in China. Die Stadt blickt auf eine mehr als 600-jährige Tradition des Ingweranbaus zurück. Der Changyi-Ingwer, eine bekannte lokale Ingwermarke, hatte im Jahr 2020 einen Markenwert von 3,48 Milliarden Yuan.

