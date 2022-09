So Soul, eine weltweit wachstumsstarke und innovative Vape-Marke, präsentierte seine neuen TPD-zertifizierten E-Zigaretten europäischen Vapern auf der weltweit führende Fachmesse "InterTabac" in Dortmund. Auf der Messe bot So Soul den Besuchern ein einzigartiges Dampferlebnis mit einer ganzen Familie von 2ml Einweg-Vapes mit Gitterspule, und zwar AIRVAPE, ECO, CUBE, BOX, SOSOULBAR und LIP.

So Soul Vape with their friends (Photo: Business Wire)

TPD-zertifizierte Vapes von So Soul

Dank seiner diversifizierten, TPD-genehmigten Produktlinie kann So Soul Partnerschaften mit vielen lokalen Vertriebsunternehmen und Einzelhändlern aus der EU und anderen Ländern der Welt eingehen.

"Die TPD-Zertifizierung ist ziemlich wichtig für uns, damit wir die Produkte in diesem regulierten Umfeld verkaufen können. Aber abgesehen von der TPD-Zertifizierung bin ich auch davon begeistert, dass So Soul alle seine wirklich gut aussehenden Produkte mit einer Gitterspule bzw. Mesh Coil ausstattet. Das macht mich zuversichtlich, diese Marke über mehrere Kanäle zu bewerben, sowohl online als auch in Geschäften", erklärte ein deutscher lokaler Vertriebspartner.

So Soul AIRVAPE, 2ml Flagship Vape

So Soul AIRVAPE ist ein elegantes Einweg-Vape mit einem metallicfarbenen Gehäuse, das mit mehr als 600 Zügen eines frischen, befriedigenden Nikotinsalzes mit einer Stärke von 20 mg genussvolles Dampfen bietet.

AIRVAPE ist mit einem modernen Gitterspulensystem ausgestattet, das für höchste Zufriedenheit beim Dampfen sorgt und bis zum letzten Zug starkem und gleichbleibendem Geschmack und Aroma garantiert. Die 600mAh-Batterie im Inneren des Geräts stellt sicher, dass man nie im Stich gelassen wird.

So Soul ECO, eine perfekte Kombination aus Aussehen, Anfühlen und Geschmack

So Soul ECO wartet mit gemischten, abgestuften Muschelfarben und Soft Shell-Touches auf und bietet eine Vielzahl von zusammengesetzten Geschmacksrichtungen, die von erfrischend, süß, fruchtig bis cremig reicht und alles dazwischen. Als 2ml Einweg-Kit, Stärke 20mg, mit Gitterspule ist ECO dank der TPD- und MHRA-Zertifizierung bereit, auf dem europäischen und britischen Markt durchzustarten.

"Bei So Soul sind wir der Meinung, dass man nicht gezwungen sein sollte, einen Kompromiss zwischen Stil und Substanz einzugehen. Und auch sollte man beim Geschmack keinen Kompromiss mit Tabak eingehen", so Luna Wang, Gründerin von So Soul zu einem Journalisten auf der Messe.

Derzeit werden die Produkte von So Soul weltweit in Nordamerika, Europa und Asien verkauft. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://sosoulvape.com.

