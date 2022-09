Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Immobilien/Nachhaltigkeit

Swiss Prime Site (SPS): Grundsteinlegung auf dem Campus JED



MEDIENMITTEILUNG

Zug, 23. September 2022

Neubau als nachhaltiger Schlussstein des Areals

«Space as a Service» im attraktiven Life Science Hub Schlieren

Neubau als nachhaltiger Schlussstein des Areals

Am Donnerstag, 22. September 2022 fand die Grundsteinlegung und Präsentation des Entwicklungsprojekts «JED Neubau» in Schlieren statt. Die Veranstaltung wurde umrahmt von Referaten seitens der Eigentümerin Swiss Prime Site, des Stadtrats Stefano Kunz, Ressortvorsteher Bau und Planung der Stadt Schlieren und Vertretern weiterer wichtiger Projektbeteiligter. Der Neubau wird nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft erstellt, nach SNBS Gold zertifiziert und bildet den «nachhaltigen Schlussstein» der umfangreichen Arealentwicklung JED. Seit 2018 wird der ehemalige Standort einer industriellen Grossdruckerei zu einem modernen Arbeitsort und Lebensraum mit vielfältigen und flexiblen Nutzungsarten transformiert. Dazu Urs Baumann, CIO Swiss Prime Site Immobilien: «Die Revitalisierung und die mit dem Umbau der Bestandsbauten eingeleitete Umnutzung hat das Areal zu einem Think- und Work-Tank für Business, Industrie und Gewerbe gemacht. Der erfreulich hohe Erstvermietungsstand beweist, dass grosse sowie miteinander interagierende Flächen sehr nachgefragt sind. Der Neubau ergänzt das bestehende Ensemble mit Labor- und Büroflächen perfekt.» Stefano Kunz, Stadtrat von Schlieren fügt an: «Swiss Prime Site hat es erfolgreich geschafft, dem ehemaligen in sich geschlossenen NZZ-Areal, durch neue Wege sowie die offene und grosszügige Architektur neues Leben und Flair zu verleihen.» Der Neubau, welcher auf einer Landreserve des Areals entsteht, richtet sich mit fünf Stockwerken, einer vermietbaren Fläche von über 14 000 m2 und seiner einzigartigen Aussenerscheinung insbesondere an Mieter mit Bedarf für grosse, zusammenhängende sowie anpassungsfähige Flächen. Der Projektplan sieht vor, dass ab Mitte 2024 die ersten Mieter das Gebäude beziehen werden.

«Space as a Service» im attraktiven Life Science Hub Schlieren

Der Campus JED bildet ein Zentrum für Know-how-Transfer, Innovation sowie Entrepreneurship und vereint Unternehmen aus verschiedensten Branchen und Grössen. Zu den bereits etablierten Ankermietern Zühlke und Halter in den bestehenden Gebäuden werden sich im Neubau mit Superlab Suisse und FlexOffice zwei weitere hinzugesellen und für eine zusätzliche Stärkung des Ökosystems sorgen. Entsprechend ihren Geschäftsmodellen werden sie Flächen als Dienstleistung an verschiedene Start-ups und Unternehmen als «Space as a Service» anbieten. Dabei fokussiert Superlab Suisse auf Jungunternehmen aus dem Bereich Life Science und bietet ihnen voll ausgerüstete Labors mit flexibel skalierbaren Services an. Nach Lausanne sowie 2023 in Basel, wird in Schlieren ab 2024 der dritte von Superlab Suisse betriebene Standort eröffnet werden. FlexOffice bietet bereits in mehreren Schweizer Städten erfolgreich voll ausgerüstete Büroflächen für KMU's und plant nun auf dem Campus JED einen weiteren Standort. «Mit Superlab Suisse und FlexOffice verfügen wir bereits im Zeitpunkt der Grundsteinlegung über zwei erfolgreiche Ankermieter, welche hervorragend in das bestehende Gefüge des Areals und angrenzenden Clusters passen. Zusammen mit dem benachbarten Wagi-Areal stärken wird den Wirtschafts-Cluster und die Infrastruktur für Unternehmen im Bereich Life Science und darüber hinaus weiter», schliesst Urs Baumann.

