1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Immobilien

1291 Die Schweizer Anlagestiftung - Neubauprojekt in Wil bereits mit hoher Mieternachfrage



23.09.2022 / 07:00 CET/CEST



1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») hat gestern das Grundstück für ihr Neubauprojekt in Wil, Kanton St. Gallen beurkundet, die Eigentumsübertragung erfolgte im Anschluss. Mit dieser neuen Überbauung der Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» wird eine Wohn- und Geschäftsliegenschaft an der Unteren Bahnhofstrasse 1-11 in Wil errichtet, die zukünftig attraktive und hoch frequentierte Flächen für Detailhandel, Gastro und Dienstleistungen mit über 4'500 m2 Mietfläche im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss bietet. Ab dem zweiten Obergeschoss sind über 100 Wohneinheiten mit einem breiten Wohnungsmix und rund 7'400 m2 Wohnfläche geplant. Direkt am Bahnhof von Wil gelegen wird die gesamte Überbauung als 2000-Watt-Areal und mit Zertifizierung Minergie realisiert. Das begleitende Mobilitätskonzept fördert zudem eine Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Die Energieerzeugung im Gebäude erfolgt durch Erdsonden und Wärmepumpe, ergänzt mit Photovoltaik und Sonnenkollektoren auf den Dächern. Die Fertigstellung der Überbauung ist bis Frühling 2026 vorgesehen bei einem erwarteten Anlagewert von rund CHF 90 Millionen. Mit der Thuravita AG, einem renommierten Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Wohnen im Alter und von Alters- und Pflegeheimen, konnte bereits ein langfristiger Mietvertrag für zirka ein Fünftel der zukünftigen Mietflächen unterzeichnet werden. Mit weiteren namhaften Interessenten für die Gewerbeflächen laufen ebenfalls bereits intensive Gespräche. Die Vermarktung der Wohnflächen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Kontaktperson

Rudolf B. Zeller

Mitglied des Stiftungsrats

1291 Die Schweizer Anlagestiftung

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zürich

T: +41 44 218 1291

info@1291ast.ch

www.1291ast.ch 1291 Die Schweizer Anlagestiftung

www.1291ast.ch

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sein können. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogenen Aussagen beruhen auf Daten, die der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. 1291 Die Schweizer Anlagestiftung übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Ansprüche der Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung sollten ausschliesslich aufgrund der relevanten Prospekte der Anlagegruppen erfolgen, die kostenlos bei der Anlagestiftung bezogen werden können. Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

Ende der Medienmitteilungen