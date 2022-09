The following instruments on XETRA do have their first trading 23.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.09.2022Aktien1 SE0018689077 Nanologica AB BTA2 DK0061805660 Swiss Properties Invest A/S3 GB00BMD6C023 Alkemy Capital Investments PLC4 US34959F1066 Fortum Oyj ADR5 FI4000029905 Scanfil OyjAnleihen1 AT0000A308C5 Österreich, Republik2 DE000NLB30L7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 DK0030507694 Nykredit Realkredit A/S4 FR001400CWI2 Action Logement Services SAS5 XS2538366878 Banco Santander S.A.6 XS2538764684 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France7 BE0002872530 Crelan S.A.8 US26884LAQ23 EQT Corp.9 XS2538778478 Instituto de Credito Oficial10 FR001400CVK0 Paris, Stadt11 US045167FS72 Asian Development Bank (ADB)12 US045167FT55 Asian Development Bank (ADB)13 CA233852AG75 Daimler Trucks Finance Canada Inc.14 DE000HLB78B9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 XS2538441085 Rumänien, Republik