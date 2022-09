Das Euro/Franken-Paar bewegt sich in einer engen Spanne um die 0,96er Marke.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar knapp über seinem am Vortag markierten 20-jährigen Tiefstand gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9824 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich in einer engen Spanne um die 0,96er Marke. Am Vortag war es vor dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) noch...

