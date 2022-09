DAX nach der FED-Zinsanhebung erneut mit Intraday-Vola und Rücklauf. Kann sich das gleiche Muster auch am Freitag zeigen? Vom Startpunkt an wieder stark Wir haben den FED-Tag noch in Erinnerung und insbesondere die Eröffnung. Hierbei wurde die Putin-News zur Teilmobilmachung zunächst als Stressfaktor für den Markt betrachtet, vom Handelsstart an ...

