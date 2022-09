DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Mehr als drei Jahre nach zwei Abstürzen von Flugzeugen des Typs Boeing 737 Max mit hunderten Toten hat die US-Börsenaufsicht SEC gegen den Flugzeugbauer eine Geldbuße in Höhe von 200 Millionen Dollar verhängt. Boeing habe "fahrlässig" gegen die Betrugsbekämpfungsvorschriften der US-Wertpapiergesetze verstoßen. Das Unternehmen soll nach den tödlichen Crashs im Jahr 2018 und 2019 die Öffentlichkeit über die Sicherheit der 737-Max-Maschinen getäuscht haben. Boeing habe "Profite über Menschenleben" gestellt, erklärte die Börsenaufsicht SEC. Der Flugzeugbauer stimmte der Zahlung der Geldbuße zu, um das Verfahren zu beenden. Zudem willigte der frühere Boeing-Vorstandsvorsitzende Dennis Muilenburg der Zahlung von einer Million Dollar ein, um ein Zivilverfahren gegen ihn wegen derselben Vorwürfe beizulegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 45,3 zuvor: 43,7 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,5

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.770,00 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.549,50 -0,1% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 17.997,82 -0,8% Kospi 2.289,71 -1,8% Shanghai-Composite 3.093,19 -0,5% S&P/ASX 200 6.568,60 -2,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Nach anfänglich noch nur kleinen Verlusten haben sich diese im Verlauf deutlich ausgeweitet. In Sydney gibt es Nachholbedarf nach unten, weil am Donnerstag wegen des Trauertags zum Tod der Queen nicht gehandelt wurde und die Anleger erst jetzt auf die jüngste Zinserhöhung in den USA reagieren können. Die Vorgabe aus den USA war negativ vor dem Hintergrund eines weiteren kräftigen Anstiegs der Marktzinsen, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch falkenhaft aufgetreten war und weitere deutliche Zinserhöhungen angekündigt hatte. Dazu hatten am Donnerstag eine ganze Reihe von Notenbanken die Zinsen angehoben. In Hongkong heißt es denn auch von Cinda International, das Zinsumfeld spreche derzeit gegen Aktien. Viele Notenbanken schienen das Tempo ihrer Zinserhöhungen noch zu beschleunigen, bemerkt Tina Teng, Analystin bei CMC Markets, dazu.

US-NACHBÖRSE

Der Kurs der Boeing-Aktie verlor 2,9 Prozent verbilligt. Zuvor war bekannt geworden, dass der Flugzeugbauer eine Strafe von 200 Millionen Dollar zahlen muss. Qualcomm verbilligten sich trotz positiv klingender Aussagen bei einer Investorenveranstaltung um 1,5 Prozent. AAR steigerte in seinem ersten Quartal dank guter Kostenkontrolle und verbesserter Effizienz den Gewinn bei einem allerdings rückläufigen Umsatz. Der Kurs des Dienstleisters für die Luftfahrt kam um 2,4 Prozent zurück. Die Großhandelskette Costco Wholesale wies Quartalszahlen aus, die bei Gewinn und Umsatz nah an den Erwartungen lagen. Der Kurs büßte 3,6 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.076,68 -0,4% -107,10 -17,2% S&P-500 3.757,99 -0,8% -31,94 -21,2% Nasdaq-Comp. 11.066,81 -1,4% -153,39 -29,3% Nasdaq-100 11.501,65 -1,2% -136,14 -29,5% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 910 Mio 885 Mio Gewinner 578 914 Verlierer 2.672 2.299 unverändert 151 163

Leichter - Der volatile Handelsverlauf spiegelte die derzeit fragile Stimmung wider. Die Anleger hätten nochmals die Fed-Zinsentscheidung und die begleitenden Äußerungen durchdacht. Zwar sei die Zinserhöhung mit 75 Basispunkten wie erwartet ausgefallen, doch habe die Fed deutlich gemacht, dass sie auf Kosten des Wirtschaftswachstums der Bekämpfung der Inflation höchste Priorität einräumen werde. Zudem drehten am Donnerstag auch andere Notenbanken weiter kräftig an der Zinsschraube. Die US-Marktzinsen zogen in diesem Umfeld deutlich an. Für H.B. Fuller ging es um 3 Prozent aufwärts. Der Klebstoffhersteller hatte den unteren Rand der Gewinnspanne für das im Gesamtjahr erwartete Ergebnis angehoben. KB Home (-5,1%) schnitt ergebnisseitig besser ab als geschätzt, verfehlte aber trotz eines 26-prozentigen Anstiegs die Umsatzerwartung. Fedex steigerten sich um 0,8 Prozent. Das Unternehmen teilte mit, dass es seine Tarife in einem schwierigeren Umfeld anhebt und Einsparungen in Milliardenhöhe anstrebt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,11 +7,4 4,04 337,9 5 Jahre 3,92 +14,7 3,77 265,7 7 Jahre 3,85 +16,8 3,68 240,7 10 Jahre 3,70 +17,2 3,53 219,1 30 Jahre 3,63 +13,1 3,50 173,2

Für die Renditen am Anleihemarkt ging es mit den wegen der Inflationsproblematik erhöhten Zinsprojektionen der US-Notenbank massiv nach oben. Dabei fiel das Plus diesmal am langen Ende des Marktes höher aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte um satte 17,2 Basispunkte auf 3,70 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:11 % YTD EUR/USD 0,9831 -0,1% 0,9837 0,9817 -13,5% EUR/JPY 139,77 -0,2% 140,06 143,10 +6,8% EUR/GBP 0,8749 +0,1% 0,8741 0,8748 +4,1% GBP/USD 1,1237 -0,1% 1,1254 1,1219 -17,0% USD/JPY 142,14 -0,1% 142,34 145,81 +23,5% USD/KRW 1.409,76 +0,2% 1.407,07 1.413,87 +18,6% USD/CNY 7,0958 +0,3% 7,0781 7,0950 +11,6% USD/CNH 7,1014 +0,2% 7,0844 7,1045 +11,8% USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8493 7,8492 +0,7% AUD/USD 0,6624 -0,3% 0,6643 0,6576 -8,8% NZD/USD 0,5833 -0,2% 0,5846 0,5806 -14,6% Bitcoin BTC/USD 19.372,03 +1,0% 19.171,97 18.754,36 -58,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich fester, nachdem er bereits am Mittwoch in Reaktion auf die falkenhafter als erwartet ausgefallenen Zinsprognosen der US-Notenbank gestiegen war. Der Dollar-Index gewann 0,6 Prozent. Für Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank hat die US-Notenbank zwar keine neuen Dollar-positiven Argumente geliefert. Doch insgesamt rechtfertigten die Aussagen der Fed die gegenwärtige Dollar-Stärke. Nach einer Intervention zugunsten des Yen wertete der Kurs zum Dollar deutlich auf, nachdem er zunächst seine Talfahrt fortgesetzt hatte. Von Analystenseite hieß es, Ziel der Intervention dürfte eher eine Verlangsamung der Yen-Abwertung sein als eine völlige Trendumkehr. Das Pfund tendierte nach einer Zinserhöhung der Bank of England um 50 Basispunkte insgesamt seitwärts, die Lira fiel nach einer neuerlichen Zinssenkung zunächst auf ein Rekordtief, ging aber am Ende kaum verändert aus dem Tag. .

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,24 83,49 -0,3% -0,25 +18,3% Brent/ICE 90,18 90,46 -0,3% -0,28 +22,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nach den Vortagesabgaben um bis zu 0,9 Prozent zu. Hier stützte laut Händlern die Spekulation, dass es von russischer Seite zu Lieferporoblemen kommen könnte angesichts der ausgerufenen Teilmobilmachung und damit Eskalation des Kriegs in der Ukraine.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.672,11 1.671,30 +0,0% +0,81 -8,6% Silber (Spot) 19,66 19,68 -0,1% -0,02 -15,7% Platin (Spot) 899,65 904,83 -0,6% -5,18 -7,3% Kupfer-Future 3,45 3,48 -0,9% -0,03 -22,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,1%) hielt sich in Anbetracht der Belastungsfaktoren steigender US-Marktzinsen und festere Dollar beachtlich gut.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG

BRASILIEN - Politik

Zehn Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien kann sich der linke Kandidat und Ex-Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datafolha zufolge Chancen ausrechnen, gegen den rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro bereits in der ersten Runde zu gewinnen. Den am Donnerstag veröffentlichten Daten zufolge liegt Lula nunmehr bei 47 Prozent, Bolsonaro hingegen unverändert bei 33.

MALAYSIA - Verbraucherpreise

Die Verbraucherpreise in Malaysia sind im August zum Vorjahr 4,7 Prozent höher ausgefallen, wie von Ökonomen auch erwartet.

SINGAPUR - Verbraucherpreise

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im August zum Vorjahr 7,5 Prozent höher ausgefallen, Ökonomen hatten 7,2 Prozent geschätzt. In der Kernrate waren es 5,1 gegenüber 4,8 Prozent.

FEDEX

erhöht die Preise. Ab Januar sollen die Tarife der meisten Dienstleistungen im Schnitt um 6,9 Prozent steigen. Fedex hatte erst vergangene Woche seine Jahresprognose wegen einer unerwartet schwachen Umsatz- und Gewinnentwicklung zurückgezogen und ein Sparprogramm gestartet. Im ersten Geschäftsquartal sank der Konzerngewinn um ein Fünftel auf 875 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 3,44 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 5,14 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 23,2 Milliarden Dollar. Es war der dritte Rückgang in Folge.

QUALCOMM

kann sich vor Aufträgen für die Automobilindustrie scheinbar kaum retten. Bei einer Investorenveranstaltung erhöhte der Chiphersteller angesichts der guten Auftragslage seine mittelfristigen Prognosen für die Umsätze im Geschäft mit Chips für die Autobranche. Qualcomm beziffert die Pipeline sogenannter "Design Wins" für seine Digital-Chassis-Plattform, die auf den konzerneigenen "Snapdragon"-Prozessoren basiert, auf 30 Milliarden Dollar. Ende Juni waren es noch 19 Milliarden.

September 23, 2022 02:06 ET (06:06 GMT)

September 23, 2022 02:06 ET (06:06 GMT)