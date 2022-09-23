FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
GPF PHY NICK ETC EUR XS2314660700
GPF PHY COPP ETC EUR XS2314659447
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
GPF PHY NICK ETC EUR XS2314660700
GPF PHY COPP ETC EUR XS2314659447
GPF PHYSICAL NICKEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de