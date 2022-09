BX Swiss AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Börsengang

CoinShares lanciert seinen ersten FTX ETP an der BX Swiss



23.09.2022 / 08:55 CET/CEST



BX Swiss begrüsst den digitalen Vermögensverwalter CoinShares als neue ETP Emittentin. Das erste ETP (Ticker CFTT) das an der BX Swiss kotiert wurde, bietet AnlegerInnen die Möglichkeit in die Kryptowährung FTX zu investieren. Mit dem neuen ETP von CoinShares sind bereits 51 ETPs von 12 Emittenten täglich von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr an der BX Swiss handelbar. Der Basiswert des neuen ETPs ist die Kryptowährung FTX (oder FTX Token - FTT), die sich aktuell unter die TOP 25 der wichtigsten Kryptowährungen vorgearbeitet hat (nach Marktkapitalisierung). Der FTX Token wurde geschaffen, um die gleichnamige Kryptobörse FTX (gegründet im Jahr 2019 von Sam Bankman-Fried und Gary Wang) weiterzuentwickeln. Diese zählt mittlerweile zu einer der grössten Krypto-Handelsplattformen. CoinShares ist ein Pionier im Bereich digitale Vermögensverwaltung und hat den weltweit ersten regulierten Bitcoin-Investmentfonds sowie Bitcoin-basierte Wertpapiere an die Börse gebracht. Das Unternehmen verwaltet aktuell USD 1.74 Mrd. (Stand: 19.09.2022) und ist damit der grösste digitale Vermögensverwalter in Europa. «ETPs bieten AnlegerInnen den Vorteil, sich in einem regulierten Umfeld in verschiedenen Kryptowährungen zu engagieren. Mit dem Beitritt von CoinShares als neue und bahnbrechende Emittentin wird sich unser ETP-Angebot auf ein immer grösseres Universum von Kryptowährungen erstrecken», betont Matthias Müller, Head of Markets & Services der BX Swiss AG. Townsend Lansing, Head of Product bei CoinShares, kommentierte: «FTX ist ein unglaublich wichtiger Teil des Ökosystems für digitale Vermögenswerte und wir haben uns gefreut, mit ihnen bereits Anfang des Jahres zusammenzuarbeiten, um sowohl unseren Staked Solana ETP als auch unseren FTX Token ETP zu starten. Mit der Entwicklung der Kryptoindustrie wächst auch das Interesse der Anleger an Netzwerken jenseits von Bitcoin und Ethereum. Daher freuen wir uns, den CoinShares Physical FTX Token (CFTT) an einer weiteren regulierten Börse in Europa zu notieren, um der steigenden Nachfrage der Anleger gerecht zu werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BX Swiss, während wir unsere Produktentwicklungsstrategie weiter umsetzen.» Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.ch Kontakt für Rückfragen: Claudia Ramondetta, Pressestelle

