Die Heizölpreise in der Schweiz und Österreich starten auf dem Niveau des Vortages in den Handel. In Deutschland müssen Interessenten mit einem minimalen Aufpreis von 0,05 Cent pro Liter Heizöl kalkulieren. Die chinesische Regierung hat auf die Anfrage der Raffinerien des Landes, 15 Mio. Tonnen mehr Kraftstoff exportieren zu dürfen, positiv reagiert. Offen ist noch, ob es wirklich 15 Mio. Tonnen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...