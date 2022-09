FXCM Group, LLC ("FXCM Group" oder "FXCM"), ein führender internationaler Anbieter für Online-Devisenhandel, CFD-Trading, Kryptowährungen und damit verbundene Dienstleistungen, wurde bei den 2022 Global Forex Awards gleich dreifach ausgezeichnet.

FXCM wurde als transparentester Forex-Broker weltweit, für die beste Forex-Handelserfahrung in Europa und als beste Forex-HandelsplattforminMENA gewürdigt

Mit den Global Forex Awards werden die leistungsstärksten Anbieter in Bezug auf Liquidität, CRM, Ausführung, Plattformen und Performance sowie andere wichtige Elemente des Devisenhandel-Ökosystems anerkannt und ausgezeichnet.

Im Einklang mit seinem Handlungsprinzip "Client First, Trader Driven" (Kundenpriorität und Händlerorientierung) hat FXCM kürzlich seine Spreads1 für die wichtigsten Währungspaare und Indizes um bis zu 54 reduziert. Das Unternehmen bietet auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausführung: 84 %2 aller Orders haben eine positive Slippage oder eine Null-Slippage.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Dienstleistungen im Jahr 2022 erweitert und sein CFD-Angebot durch die Verdoppelung des Angebots an französischen, deutschen und britischen Aktien sowie die Einführung des australischen Einzelaktien-CFD-Handels ohne Datengebühren und Provisionen* ausgebaut, um den Service für seine Kunden zu verbessern.

Brendan Callan, CEO von FXCM, erklärte: "Drei Auszeichnungen für die Transparenz, Handelserfahrung und unsere Plattform weltweit zu erhalten, ist eine enorme Belohnung und ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams im vergangenen Jahr. Die Volatilität ist in diesem Jahr auf den Devisenmarkt zurückgekehrt und bietet Kleinanlegern viele neue Möglichkeiten. Wir haben uns dem Motto ‚Client First, Trader Driven' verschrieben und werden in diesem Sinne unsere Preise weiterhin wettbewerbsfähiger denn je gestalten und unseren Kunden eine erstklassige Ausführung bieten."

Dieser Preisgewinn folgt auf die zahlreichen Auszeichnungen, die FXCM bereits im vergangenen Jahr erhalten hat, darunter "Broker of the Year" bei den Ultimate Fintech Awards 2022, "Best Retail Forex Broker in Europe" bei den Global Forex Awards 2022, "Best Zero Commission Broker" bei den ADVFN Awards 2022 und "Best Forex Trading Platform" bei den Shares Awards 2021.

1Die oben genannten Änderungen gelten derzeit für TS2-Konten. FXCM beabsichtigt, ähnliche Änderungen in Zukunft auch auf MT4-Konten anzuwenden. MT4 ist eine Drittanbieterplattform und daher gibt es zusätzliche technische Herausforderungen, wenn es darum geht, Preisänderungen vorzunehmen.

2Gemäß dem Slippage Statistics Report vom Juni 2022. Die Daten stammen von verschiedenen Ordertypen, die zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 30. Juni 2022 über die FXCM Group ausgeführt wurden. Die Daten schließen bestimmte Arten von Nicht-Direktkunden aus, z .B. Kunden von bestimmten Intermediären.

*Zero Commission: FXCM kann auf verschiedene Art und Weise kompensiert werden, z. B. durch einen Aufschlag auf die Spreads, die es von seinen Liquiditätsanbietern erhält, durch einen Aufschlag auf den Rollover, etc. Die kommissionsbasierte Preisgestaltung gilt für Active Trader-Kontotypen.

*Links zu Drittanbietern: Links zu Websites von Dritten werden nur zu Ihrer Orientierung und zu Informationszwecken bereitgestellt. FXCM haftet nicht für die Richtigkeit, den Inhalt oder andere Dinge, die mit der externen Seite oder den nachfolgenden Links zusammenhängen, und übernimmt keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieser oder anderer Inhalte entstehen. Diese Websites unterliegen nicht unserer Kontrolle und befolgen möglicherweise nicht die gleichen Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsstandards wie unsere Website. Lesen Sie deshalb die Nutzungsbedingungen der verlinkten Websites.

ENDE

Über FXCM:

FXCM ist ein führender Anbieter für Online-Devisenhandel (FX), CFD-Handel und relevante Dienstleistungen. Das 1999 gegründete Unternehmen widmet sich dem Ziel, globalen Händlern Zugang zum größten und liquidesten Markt der Welt zu verschaffen, indem es innovative Handelsinstrumente anbietet, exzellente Handelstrainer einstellt, strenge Finanzstandards einhält und das marktweit beste Online-Handelserlebnis anstrebt. Die Kunden erhalten die Vorteile des mobilen Handels, der One-Click-Order-Ausführung und des Handels mit Echtzeit-Charts. Darüber hinaus bietet FXCM Schulungskurse rund um den Devisenhandel an und stellt Trading-Tools, proprietäre Daten und hochwertige Ressourcen bereit. FXCM Pro bietet Retail-Brokern, kleinen Hedge-Fonds und Banken in Schwellenländern Zugang zu Großhandelsausführung und -liquidität, während große und mittlere Fonds über FXCM Prime Zugang zu Prime-Brokerage-Dienstleistungen erhalten. FXCM ist ein Unternehmen von Leucadia.

Forex Capital Markets Limited: FCA-Registrierungsnummer 217689 (www.fxcm.com/uk)

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, in kurzer Zeit Geld zu verlieren.

66 der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.

Sie sollten abwägen, ob Sie über ausreichende Kenntnisse zur Funktionsweise von CFDs verfügen und das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können.

FXCM EU LTD: CySEC-Lizenznummer 392/20 (www.fxcm.com/eu

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, in kurzer Zeit Geld zu verlieren.

73 der Konten von Kleinanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld.

Sie sollten abwägen, ob Sie über ausreichende Kenntnisse zur Funktionsweise von CFDs verfügen und das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können.

FXCM Australia Pty. Limited: AFSL 309763. Durch den Handel könnten Sie den Totalverlust Ihres eingezahlten Geldes erleiden. Die Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie sich der damit verbundenen Risiken vollends bewusst sind. Wenn Sie sich entschließen, mit den von FXCM AU angebotenen Produkten zu handeln, müssen Sie den Financial Services Guide, das Product Disclosure Statement, die Target Market Determination und die Terms of Business auf www.fxcm.com/au lesen und verstehen.

FXCM South Africa (PTY) Ltd: FSP Nr. 46534 (www.fxcm.com/za). Unser Service beinhaltet Produkte, die auf Marge gehandelt werden und das Risiko von Verlusten bergen, die die Summe Ihrer Einlagen übersteigen. Die Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken hinreichend kennen.

FXCM Markets Limited: Die Verluste können die Einlagen übersteigen. (www.fxcm.com/markets

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220923005012/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Chatsworth Communications

+44 (0) 20 7440 9780

fxcm@chatsworthcommunications.com