Credit Suisse verlieren am Freitag gegen 9.45 Uhr 6,6 Prozent auf 4,34 Franken. Im frühen Handel hatten sie im Tief bereits ein neues Allzeittief bei 4,26 Franken markiert (-8,3%).Zürich - Die Aktien der Credit Suisse kennen seit langem nur eine Richtung: abwärts. Jüngste Spekulationen über eine anstehende milliardenschwere Kapitalerhöhung lassen die Papiere der Schweizer Grossbank am Freitag massiv weiter an Boden verlieren. Anleger fürchten damit eine signifikante Wertminderung ihrer Anteile. Credit Suisse verlieren am Freitag gegen 9.45 Uhr 6,6 Prozent auf 4,34 Franken.

