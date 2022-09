Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten machte zwei aufeinanderfolgende Tagesanstiege rückgängig und schrumpfte am Mittwoch um rund 3.100 Kontrakte, so die vorläufigen Daten der CME Group. Auf der anderen Seite stieg das Volumen den zweiten Tag in Folge deutlich an, diesmal um rund 87.500 Kontrakte. Gold bei 1.650 $ unterstützt Die leichte Erholung ...

