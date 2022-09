Wien (ots) -Bewerbungsschluss ist der 7. November 2022Das Arnold Schönberg Center ist seit 1998 Bewahrungsort des Nachlasses von Arnold Schönberg und ein öffentliches Kulturzentrum mit Sitz in Wien. Der Zweck der Arnold Schönberg Center Privatstiftung umfasst insbesondere die wissenschaftliche Bearbeitung und Erforschung des in Wien etablierten Nachlasses, die Erweiterung der Sammlungsbestände, die Lehre und Verbreitung von Schönbergs Beiträgen zur Musik und seines sonstigen Lebenswerkes sowie die Erforschung von Schönbergs interdisziplinärem künstlerischen Einfluss. Die Erhaltung, Pflege und Verwaltung des Nachlasses von Arnold Schönberg dient dabei dauerhaft als Grundlage für die wissenschaftliche Arbeit und Forschung in Zusammenhang mit dem Leben und Werk des Komponisten. Das Schönberg-Haus in Mödling bildet als Gedenk- und Veranstaltungsort eine Expositur des Center.Anforderungskriterien fürden/die Direktor:insind u. a. die erfolgreiche Tätigkeit in einer leitenden Position im Kulturbetrieb, Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, starke konzeptionelle Fähigkeiten im künstlerischen Bereich, betriebswirtschaftliche Kompetenz, Kenntnisse des Schaffens und Denkens von Arnold Schönberg, Kenntnisse im Bereich der Musik (insbesondere der modernen und zeitgenössischen Musik) sowie ein hervorragendes internationales Netzwerk im Bereich der Musik.Die vollständige Ausschreibung findet sich unter www.schoenberg.at . Der Vorstand der Arnold Schönberg Center Privatstiftung lädt Bewerber:innen ein, ihre schriftliche Bewerbung per e-mail bis spätestens 7. November 2022 an die Präsidentin der Arnold Schönberg Center Privatstiftung, Nuria Schoenberg Nono (bewerbungen@schoenberg.at), zu senden.Die Bestellung der neuen Direktion erfolgt ab dem 1. Januar 2023 auf die Dauer von fünf Jahren.Pressekontakt:Arnold Schönberg CenterEdith BartaKommunikationSchwarzenbergplatz 6, 1030 WienTel. + 43 1 712 18 88-11barta@schoenberg.atOriginal-Content von: Arnold Schönberg Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156162/5327989