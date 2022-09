Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 48,2 Zähler, wie die Marktforscher am Freitag in London nach einer ersten Umfragerunde mitteilten. Für den EuroStoxx 50 geht es am Freitag weiter abwärts."Angesichts der sich verschlechternden Geschäftslage und des zunehmenden Preisdrucks infolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...