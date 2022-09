München (ots) -- Das 90er Original von Jam & Spoon jetzt als Remix von FREY und Amfree- Spätsommerhit zum Mitsingen und Tanzen- "Right in the Night" (feat. Plavka) ab 23. September 2022 erhältlichDas erfolgreiche Trance- und Dance-Duo Jam & Spoon aus Frankfurt am Main konnte Anfang der 90er Jahre mit "Right in the Night" einen regelrechten Euro Dance-Klassiker in ganz Europa landen. Am Freitag, 23. September 2022, veröffentlichen FREY und Amfree ein gemeinsames Remake. "Right in the Night" (feat. Plavka) erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist auf allen Kanälen digital erhältlich."Right in the Night" von Jam & Spoon hat wohl noch jeder im Kopf. Nun wird der Song neu aufgelegt. Produzenten des Remix sind FREY und sein DJ Kollege Amfree.Die beiden Künstler nahmen sich den bekannten Track zur Brust und zauberten daraus eine neue Version. Amfree ist bereits bekannt für moderne Remakes und das seit einiger Zeit auch durchaus erfolgreich: Sein Remix zu "Boom Boom Boom Boom" der Vengaboys wurde auf Spotify über 34 Millionen Mal gestreamt. Die moderne Slap House-Version von "Right in the Night" (feat. Plavka) hat ebenfalls Potential zum Riesen-Hit.Obwohl der Herbst vor der Tür steht, kommen bei diesem Song nochmal ordentlich Spätsommer Feelings auf. Den Refrain kann jeder mitsingen und sollte man den Hit noch nicht kennen - spätestens bei diesem Remix muss man einfach mittanzen."Right in the Night" (feat. Plavka) von Jam & Spoon, FREY und Amfree erscheint am 23. September 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Warner Music.----- Download / Stream-----LINK (https://elcartel.lnk.to/RightInTheNight)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/uV4S66oiBiI)Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5328208