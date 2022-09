Der Projektierer MLK will an mehreren seiner Windpark-Umspannwerke Stromspeicher installieren. Die Speicher sollen schnell auf Frequenzschwankungen im Netz reagieren und Regelenergie bedarfsgerecht bereitstellen. Speichern, wenn die angeschlossenen Windparks Überschuss produzieren. Einspeisen, wenn das Netz mehr Energie benötigt: Die Projektentwickler der MLK-Gruppe planen mehrere Stromspeicher von Tricera Energy, die in unmittelbarer Nähe von unternehmenseigenen Umspannwerken installiert werden ...

