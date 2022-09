RWE-Aktionäre können sich in der 1-Jahres-Betrachtung über einen Kursgewinn von rund 26% freuen - aktuell kämpft der Titel des Energieversorgers mit der Kursmarke von 40,00 Euro. Ein dauerhafter russischer Gaslieferstopp würde nach Einschätzung des Schweizer Beratungsinstituts Prognos auch Strom in den kommenden Monaten noch einmal stark verteuern: In Modellrechnungen für...

Den vollständigen Artikel lesen ...