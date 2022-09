DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 24. September, bis Montag, 26. September

=== S A M S T A G, 24. September 2022 - SA/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar (bis 25.9.) - US/Fortsetzung Generaldebatte der Vereinten Nationen (bis 26.9.), New York S O N N T A G, 25. September 2022 *** - IT/vorgezogene Parlamentswahlen in Italien (Schließung der Wahllokale um 23:00 Uhr) M O N T A G, 26. September 2022 *** 09:00 DE/Bundesbank, Zahlungsverkehrssymposium, u.a. Rede von EZB-Ratsmitglied Nagel und EZB-Direktor Panetta (09:30), Frankfurt *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 87,1 zuvor: 88,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 96,0 zuvor: 97,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 79,3 zuvor: 80,3 *** 10:30 FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: -8,8 Punkte zuvor: -5,8 Punkte 16:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsidentin Collins (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei der Greater Boston Chamber of Commerce 18:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Washington Post Live event 19:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Keynote bei der FAZ European Economic Conference, Berlin 22:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Massachusetts Institute of Technology, Cambridge - US/Abschluss Generaldebatte der Vereinten Nationen (seit 20.9.), New York ===

