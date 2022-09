Der Cloud-Computing-Anbieter Salesforce hat zuletzt historisch viel an Wert eingebüßt, zeigt sich aber in zwei Punkten solide und überzeugt Analysten langfristig.

Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ging es für die Aktien vieler Tech-Unternehmen erstmal abwärts. Hintergrund ist die Einschätzung von Experten, dass höhere Zinsen die zukünftigen Gewinne der Wachstumsbranche deutlich entwerten.

Auch der Cloud-Anbieter Salesforce hat im Zuge dessen an Wert eingebüßt und schneidet auf Jahressicht nicht gut ab: Unterm Strich steht hier ein Minus von über 35 Prozent. Ende August hatte der SAP-Konkurrent die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erneut gesenkt und sieht diese nun zwischen 30,9 und 31 Milliarden Dollar.

Neben dem starken Dollar trübt auch die anziehende Konkurrenz im Cloud-Computing die Aussichten ein. Langfristig gibt sich die Salesforce-Mannschaft aber wachstumssicher und peilt an, die Erlöse bis zum Jahr 2026 auf 50 Milliarden zu steigern - was einer Verdoppelung nah kommt. Bei der operativen Marge werden 25 Prozent avisiert. Auch das genehmigte Aktienrückkaufprogramm, dass Salesforce den Rückkauf von ausstehenden Aktien in Höhe von 10 Milliarden Dollar erlaubt, ist aus Investorensicht ein positives Zeichen. Denn dieser Schritt wird von Unternehmen oft erwogen, wenn sie die eigene Aktie als unterbewertet empfinden.

Trotz der zuletzt deutlichen Kursverluste sieht das Gros der Analysten für die Salesforce-Aktie noch viel Luft nach oben. So sehen die Experten der Bank of America (BofA) das Kursziel bei 210 Dollar - und damit deutlich über dem aktuellen Wert von rund147 Dollar. Der produktorientierte Vertrieb wirkt noch immer solide und verspricht weiteren Rückenwind, der durch lange Laufzeiten für Multi-Cloud-Geschäfte gestützt wird. Auch die neue Datenplattform Genie, die weltweit erstmals Echtzeit-CRM ermöglicht, sorgen für Kursfantasie. Diese Einschätzung teilt auch Jefferies-Analyst Brent Thill, der bei Salesforce eine positive Trias mit Blick auf Wachstum, Rentabilität und Kapitalrendite sieht. Die Aktie empfindet er als äußerst attraktiv bewertet und sieht das durchschnittliche Kursziel bei 250 Dollar, was einem Plus von rund 70 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs ist. Im Wort Case-Szenario sieht er den Wert bei 120 Dollar und damit rund 19 Prozent tiefer.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US79466L3024,US0605051046