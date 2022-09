DJ S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im September zu

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im September kaum noch geschrumpft. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 49,3 von 44,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 51,8 von 51,5 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 51,2 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 49,2 von 43,7 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 45,3 gelautet.

"Zwar ging die Produktion sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor zurück, aber in beiden Fällen hat sich der Rückgang im Vergleich zum August abgeschwächt, vor allem bei Dienstleistungen, wo die Auftragsbestände wieder leicht zunahmen", kommentierte Chefvolkswirt Chris Williamson die Zahlen. Auch hinsichtlich der Inflation habe es bessere Nachrichten gegeben, denn die Lieferengpässe seien den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 gesunken, was den Druck auf die Rohstoffpreise etwas verringert habe.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

September 23, 2022 10:02 ET (14:02 GMT)

