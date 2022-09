Konjunktursorgen dies- und jenseits des Atlantiks haben am Ölmarkt kurz vor dem Wochenende spürbar die Stimmung belastet. Insgesamt gestalten sich die Wirtschaftsaussichten weiterhin trüb. Konjunktursorgen belasten Ölpreis - Anleger weiter auf der Hut

Zinserhöhungen hinterlassen ihre Spuren - Furcht vor weiterhin raschen Zinsschritten

Zinserhöhungen hinterlassen ihre Spuren - Furcht vor weiterhin raschen Zinsschritten Die in dieser Woche vollzogenen Zinsschritte zahlreicher Notenbanken rund um den Globus haben ihre Spuren hinterlassen. Allen voran sorgte am Mittwoch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) für Aufsehen, welche weiterhin an ihrem restriktiven Kurs im Kampf gegen die ausufernde Teuerung festhalten will. Auch am Donnerstag zogen etwa die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England (BoE) nach, um sich gegen die Inflation zu stemmen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

