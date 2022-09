Gestaltung einer neuen Ära für Wachstum und Investitionen

Das kontinuierliche Wiederaufleben von PCT International im Breitband- und Telekommunikationsmarkt hat durch die Einstellung von Simit Shah als Chief Financial Officer einen großen Schub erhalten. Mit 20 Jahren nationaler und globaler Erfahrung in den Bereichen Treasury, Kapitalmärkte und Unternehmensfinanzierung freut sich Shah darauf, die Stärke von PCT dem Markt zu präsentieren.

Shah wird die Evaluierung und Strukturierung von Finanzierungsstrategien beeinflussen und seine in früheren Aufgabenbereichen gewonnene Erfahrung nutzen, Unternehmenstransformationen voranzutreiben. Shah hat einen B.S. in Chemie von der Villanova University und einen M.B.A. von der University of Michigan Ross School of Business. "Das seit 25 Jahren beständige Engagement für Innovation, auf das PCT zurückblickt, hat es mir leicht gemacht, mich dem robusten Team in Tempe anzuschließen", sagte Shah.

In seinen früheren Positionen verhandelte, strukturierte und verwaltete Shah erfolgreich mehrere Finanzierungsfazilitäten und -strategien, einschließlich seiner Tätigkeit als integrales Mitglied des Teams, das das größte börsennotierte proprietäre Bildungsunternehmen in ein privat geführtes Unternehmen überführte, das von einem Konsortium von Private-Equity-Firmen gehalten wird. Shahs nachgewiesene Expertise bei der Unterstützung von Unternehmen, die sich in einer Transformationsphase befinden, wird sich in den kommenden Jahren als entscheidend erweisen. Er ist ein vorwärts orientierter CFO mit positiver Energie und Wissen in allen Bereichen, die für den Erfolg erforderlich sind.

PCT soll sich plangemäß weltweit als wichtiger Akteur in der Telekommunikation positionieren, indem es neue Produkte für wichtige Betreiber im In- und Ausland anbietet. Der Gründer und Vorsitzende von PCT, Steve Youtsey, sagte: "Simit verfügt über die richtigen Referenzen und Erfahrungen, um unser Wachstum wirksam zu unterstützen. Ich bin gespannt, was die Zukunft für PCT bereithält. Unsere einzigartige Erfahrung auf der "letzten Meile" verschafft PCT einen Vorteil für die nächste Generation von Fiber-To-The-Home- und Breitband-Konnektivitätslösungen", fügte Youtsey hinzu.

PCT International, Inc. ist ein Unternehmen in Privatbesitz, das ein bedeutendes Segment der globalen Telekommunikationsinfrastruktur bedient. Seit seiner Gründung wurden PCT insgesamt 170 innovative Breitbandpatente erteilt oder registriert. PCT hat mit seinen proprietären Technologien über 1.000.000 Meilen Koaxialkabel hergestellt. PCT hat außerdem weltweit über vier Milliarden Kabelsteckverbinder verkauft. Seit 25 Jahren werden die patentierten Koaxialkabel und Steckverbinder von PCT in Millionen von Haushalten und Unternehmen weltweit installiert. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.pctinternational.com/our-company/.

