In Zeiten von Nullzinsen stellen Immobilien eine mögliche Alternative zur Erwirtschaftung von Renditen dar. Sicherheit und Wertbeständigkeit sind zweifellos lockende Attribute dieser Anlageklasse. Studien der Sparkassen zufolge liegt eine lohnende Mietrendite aber gerade einmal bei etwa 4 %. Rechnet man den bürokratischen Aufwand vor und nach dem Kauf, auftretende Instandhaltungskosten sowie das Risiko eines Leerstandes ein, erscheinen indirekte Immobilieninvestments als sinnvoller - und noch dazu als renditestark. Und das haben Anleger/innen längst begriffen.

Vorteile indirekter Anlageprodukte

Wie eine Studie der Bauhaus Universität Weimar zeigt, hat sich der Trend nämlich bereits weg von direkten hin zu indirekten Anlageprodukten entwickelt. Neben komparativen Vorteilen und einer klaren Ergebnisverantwortung, listet die Studie mit dem Lemma "höhere Fungibilität" eine weitere Ursache der Trendbewegung: die problemlose Austauschbarkeit von Wertpapieren. Dies mag trivial erscheinen, ist aber keineswegs zu unterschätzen, denn ganz so schnell verkaufen sich etwa Häuser dann doch nicht. Im Folgenden werden einige indirekte Immobilieninvestments vorgestellt, die sich in den Trend der indirekten Immobilienanlageprodukte verorten lassen.

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6) - den Immobilienmarkt neu erfinden?

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, heißt es. Und das selbst erklärte Ziel des Berliner Unternehmens ist durchaus ein Wagnis - und außerdem hochgesteckt: Wie man von CEO Alexander Neuhoff hört, soll Linus nichts weniger als die Go-To-Plattform für Immobilieninvestments werden. Seit der Gründung von Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6) im Jahr 2016 hat das Unternehmen gemeinsam mit seinen Co-Investoren mehr als 800 Millionen Euro in über 50 Immobilienprojekte investiert. Das Unternehmen bietet seinen institutionellen und privaten Anlegern exklusive, hochwertige Immobilieninvestments. Ein spannender und vor allem für Anleger bedeutsamer Fakt zum Fintech ist dabei, dass zur Unternehmensstrategie kein Vermittlungsansatz gehört, sondern ein Investorenansatz. Das bedeutet: Linus bietet für Anleger nur Projekte an, in welche Linus auch selbst investiert hat. Das führt zu einer 100-prozentigen Interessengleichheit zwischen Investor und Anbieter. Investoren bekommen bei Linus einen bequemen und einfachen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments. So sind etwa jegliche Prozesse voll digitalisiert. Alle Unterlagen, die Anleger zur Entscheidungsfindung benötigen, liegen etwa digital vor. Auch das Investment selbst kann digital getätigt werden.

DEUTSCHE WOHNEN SE (ISIN: DE000A0HN5C6)

Die Deutsche Wohnen hält ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die börsennotierte Immobilien-AG konzentriert sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und betreutes Wohnen in Metropolen und Ballungszentren. Das Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Wohnungsbewirtschaftung, wobei der Fokus auf der Optimierung von Mieterlösen liegt. Mittlerweile ist die Vonovia mit 51 % größter Anteilseigner.

DEUTSCHE IMMOBILIEN HOLDING AG (ISIN: DE0007473043)

Die DIH Aktiengesellschaft macht in den Segmenten Gewerbe, Wohnen, Logistik und Funds- und Asset-Management so gut wie alles. Das Bremer Unternehmen ist langfristig orientiert und entwickelt in den Metropolregionen Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln/Bonn, München und Stuttgart Umsetzungsansätze und schafft Objekte mittlerweile auch mit nachhaltigen Werten.

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE000MO2MB07)

Ganz frisch im Februar 2022 aufgelegt, bietet der ETF Anlegern Zugang zu Immobilienunternehmen weltweit. Der ETF hat zudem einen speziellen Bezug zu den Geschäftsfeldern Technologie, Wissenschaft und/oder E-Commerce.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (ISIN: IE00B1FZS350)

Der ETF investiert vorwiegend in börsennotierte Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus Entwicklungsländern, sofern eine Dividende für ein Jahr von mindestens 2 % prognostiziert wurde. Der ETF schüttet quartalsweise aus.

Der Trend zu indirekten Immobilieninvestments ist längst angelaufen und weiterhin ungebrochen. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Die gute Nachricht für Anleger und Anlegerinnen ist hier, dass es zahlreiche spannende Unternehmen gibt, welche die Zeichen der Zeit erkannt haben.

