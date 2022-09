An der Börse notiert die Aktie Shell am 21.09.2022, 08:23 Uhr, mit dem Kurs von 2302.5 GBP. Die Aktie der Shell wird dem Segment "Integriertes Öl und Gas" zugeordnet. Unser Analystenteam hat Shell auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt. 1. Technische Analyse: Der aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...